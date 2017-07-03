Маклемор подпишет 2-летний контракт с «Мемфисом»

Защитник Бен Маклемор согласовал условия 2-летнего контракта с «Мемфис Гриззлиз», сообщает ESPN.



За следующие два сезона 24-летний баскетболист заработает $ 10,7 млн.



Напомним, что Маклемор выступал за «Сакраменто Кингз» с 2013 года. Руководство калифорнийского клуба приняло решение не делать защитнику квалификационное предложение.



В прошлом регулярном чемпионате Бен сыграл в 61 матче. Он проводил на паркете по 19,3 минуты, набирал по 8,1 очка, совершал по 2,1 подбора и отдавал по 0,8 передачи в среднем за игру.