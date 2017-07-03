«Химки» объявили об уходе Джереми Эванса

Подмосковные «Химки» объявили о расставании с центровым Джереми Эвансом. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Эванс провёл всего четыре матча, набирая в среднем по 5,5 очка и 5,8 подбора за 12,5 минуты на площадке.

Карьера Эванса в «Химках» прервалась из-за травмы бедра. До перехода в российский клуб 29-летний американец шесть сезонов провёл в НБА, где выступал за «Юту Джаз» и «Даллас Маверикс». Его средние показатели в заокеанской лиги составили 3,5 очка и 2,6 подбора за 10,5 минуты на площадке. Он провёл в НБА 249 матчей.