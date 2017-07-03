Богачёв: задача Прифтиса — вернуть УНИКС в Евролигу

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал назначение Димитриса Прифтиса на должность главного тренера команды.



«Мы выбирали главного тренера из большого количества кандидатов из Прибалтики, Сербии, Греции, Испании. У многих специалистов были завышенные финансовые требования. Мы остановились на Димитрисе Прифтисе, так как он подходит нам по всем показателям. Это перспективный, но уже опытный специалист, который умеет ставить игру в обороне. Он хочет добиться с УНИКСом больших успехов в Европе. Задача перед ним – создать боеспособную команду, которая сможет одинаково успешно играть на два фронта – в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы, а также вернуться в Евролигу», — цитирует Богачёва «Р-Спорт».