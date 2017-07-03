«Лейкерс» предложили Джорджу Хиллу однолетний контракт

Разыгрывающий Джордж Хилл обсуждает с «Лос-Анджелес Лейкерс» возможность подписания однолетнего контракта. 3 июля защитник проводит встречу с представителями команды, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски.

Прошедший сезон Хилл провёл в составе «Юты Джаз». 31-летний разыгрывающий принял участие в 49 матчах, набирая в среднем по 16,9 очка, 4,2 передачи, 3,4 подбора и 1,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.

Ранее сообщалось, что интерес к Хиллу также проявляют «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс».