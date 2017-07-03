«Атланта» не предложила Миллсэпу никакого контракта

«Атланта Хоукс» не предлагала мощному форварду Полу Миллсэпу новый контракт. Этим летом один из лидеров «Хоукс» в четырёх последних сезонах стал свободным агентом, и клуб выражал желание сохранить его в составе. Однако в итоге Миллсэп не дождался от «Атланты» никакого предложения, сообщает Atlanta Journal Constitution.

Миллсэп уже договорился о трёхлетнем контракте с «Денвер Наггетс», за весь срок которого 32-летний форвард заработает $ 90 млн. В прошлом сезоне Миллсэп набирал 18,1 очка, делал 7,7 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.