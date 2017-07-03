Миллсэп: «Атланта» выбрала иное направление и не хотела предлагать мне контракт

Мощный форвард Пол Миллсэп объяснил, почему, став свободным агентом, не остался в «Атланте Хоукс» и перешёл в «Денвер Наггетс».

«Денвер» сделал предложение. Они ждали меня несколько лет и дали об этом знать. На их презентации всё выглядело комфортным и правдивым. В конце концов, я выбирал между наиболее комфортной командой и «Атлантой». Но «Атланта» выбрала иное направление. Они не хотели делать предложение. Так что всё было просто — я выбрал «Денвер», — приводит слова Миллсэпа Atlanta Journal Constitution.