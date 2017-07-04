«Кливленд» предлагал Биллапсу меньше денег, чем ESPN

Бывший игрок НБА Чонси Биллапс заявил, что отказался от должности президента «Кливленд Кавальерс» по баскетбольным операциям, потому что сейчас неподходящий момент для этого.

«В конечном итоге я хотел бы управлять баскетбольными операциями в какой-то команде и стать частью успешной франшизы. Но сейчас неподходящий момент браться за эту роль в „Кливленде“. Я сосредоточусь на телетрансляциях и других своих занятиях», — заявил Биллапс.

Однако, по информации USA Today, причиной отказа стал финансовый вопрос — телеканал ESPN предложил Биллапсу больший гонорар, чем «Кливленд».