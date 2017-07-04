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«Кливленд» предлагал Биллапсу меньше денег, чем ESPN

4 июля 2017, вторник. 00:28. Баскетбол

Бывший игрок НБА Чонси Биллапс заявил, что отказался от должности президента «Кливленд Кавальерс» по баскетбольным операциям, потому что сейчас неподходящий момент для этого.

«В конечном итоге я хотел бы управлять баскетбольными операциями в какой-то команде и стать частью успешной франшизы. Но сейчас неподходящий момент браться за эту роль в „Кливленде“. Я сосредоточусь на телетрансляциях и других своих занятиях», — заявил Биллапс.

Однако, по информации USA Today, причиной отказа стал финансовый вопрос — телеканал ESPN предложил Биллапсу больший гонорар, чем «Кливленд».

Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
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Теги
Кливленд Кавальерс Чонси Биллапс
Новости. Баскетбол
4 июля 2017, вторник
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