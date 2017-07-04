Дюрант договорился с «Голден Стэйт» о двухлетнем контракте на $ 53 млн

«Голден Стэйт Уорриорз» согласовал с форвардом Кевином Дюрантом двухлетний контракт на общую сумму около $ 53 млн, сообщает ESPN.

В соглашении будет прописана опция игрока на второй год. Ожидается, что Дюрант следующим летом вновь воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2016/17 Дюрант провёл 61 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру 25,1 очка и совершая 8,2 подбора. В плей-офф на его счету 15 матчей со средней статистикой 28,5 очка и 7,8 подбора.