«Индиана» обсуждает выкуп контракта Монты Эллиса

Руководство «Индианы Пэйсерс» обсуждает с защитником Монтой Эллисом выкуп контракта, информирует Indianapolis Star.



Сообщается, что стороны могут договориться до конца июля.



За следующие два года Эллис должен заработать почти $ 23 млн. На сезон-2018/19 действует опция игрока.



В прошлом регулярном чемпионате Монта принял участие в 74 матчах. Защитник проводил на площадке по 27,0 минуты, набирал по 8,5 очка, отдавал по 3,2 передачи, собирал по 2,8 подбора и совершал по 1,1 перехвата в среднем за игру.

Монта Эллис и Реджи Буллок отстранены на 5 матчей