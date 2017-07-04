Джамал Кроуфорд может перейти в «Атланту»

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джамал Кроуфорд может продолжить карьеру в «Атланте Хоукс» в результате трёхстороннего обмена, сообщает Yahoo Sports.



В переговорах, помимо «Атланты» и «Клипперс», участвует «Денвер Наггетс». Стороны обсуждают сделку, которая отправит форварда Данило Галлинари в калифорнийский клуб, Кроуфорда вместе с Даймондом Стоуном и пиком первого раунда – в «Хоукс», а форварда Пола Миллсэпа – в «Наггетс».



В минувшем регулярном чемпионате Джамал принял участие в 82 матчах. 37-летний защитник проводил на паркете по 26,3 минуты, собирая коллекцию из 12,3 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора в среднем за игру.

Галлинари, скорее всего, перейдёт в «Клипперс»