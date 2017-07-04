Женская сборная РФ сыграет с Албанией, Литвой и Венгрией в квалификации ЧЕ-2019

Баскетболистки сборной России сыграют в квалификации чемпионата Европы 2019 года с женскими национальными сборными Албании, Литвы и Венгрии, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола.



4 июля в Мюнхене состоялась жеребьёвка отборочного этапа женского Евробаскета-2019, участие в котором примут национальные команды 32 стран. По итогам жеребьёвки были определены восемь групп, в которые вошли по четыре команды. В финальную часть чемпионата Европы 2019 года выйдут команды, занявшие первые места в своих группах, а также лучшие шесть команд, занявшие вторые места.



Матчи квалификационного раунда будут проходить 6-16 ноября 2017 года, а также 5-15 февраля и 12-22 ноября 2018 года.