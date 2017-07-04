Симонович стал игроком «Зенита»

Лёгкий форвард Марко Симонович подписал соглашение с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне баскетболист защищал цвета белградской «Црвены Звезды».

В Евролиге в его активе 30 матчей, в которых он набирал по 12,6 очка, 3,6 подбора и 0,7 передачи. В чемпионате Сербии Симонович сыграл в 32 играх, набирая в них по 10,2 очка, 2,3 подбора и 1,1 передачи.

Ранее 31-летний серб выступал также за «Смедерево», «Лавови 063», «Эгроном», «Остенде», «Хемофарм», «Будучност», «Альба», «По-Ортез».