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Симонович стал игроком «Зенита»

4 июля 2017, вторник. 17:44. Баскетбол

Лёгкий форвард Марко Симонович подписал соглашение с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне баскетболист защищал цвета белградской «Црвены Звезды».

В Евролиге в его активе 30 матчей, в которых он набирал по 12,6 очка, 3,6 подбора и 0,7 передачи. В чемпионате Сербии Симонович сыграл в 32 играх, набирая в них по 10,2 очка, 2,3 подбора и 1,1 передачи.

Ранее 31-летний серб выступал также за «Смедерево», «Лавови 063», «Эгроном», «Остенде», «Хемофарм», «Будучност», «Альба», «По-Ортез».

«Зенит» проявляет интерес к сербскому форварду Марко Симоновичу
Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
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