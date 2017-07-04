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Пачулия, вероятно, останется в «Голден Стэйт»

4 июля 2017, вторник. 20:07. Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия, вероятно, останется в калифорнийской команде и на следующий сезон, сообщает RealGM.

Грузинский баскетболист пришёл в команду из Окленда летом 2016 года, подписав соглашение, рассчитанное на 1 год, на сумму $ 2,9 млн. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 70 поединков, набирая в них в среднем по 6,1 очка, 5,9 подбора и совершая по 1,9 передачи.

В плей-офф в активе центрового 15 встреч, в которых он собирал коллекцию из 5,1 очка и 3,8 подбора в среднем.

Источник: RealGM Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Заза Пачулия
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