Хэйворд намерен подписать контракт с «Бостоном»

Лёгкий форвард Гордон Хэйворд, ставший с 1 июля свободным агентом, намерен подписать контракт с «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Крис Хайнс.

Таким образом, игрок возобновит работу с наставником «Бостона» Брэдом Стивенсоном, с которым он знаком по работе в команде университета «Батлер».

Минувший сезон Хэйворд провёл в составе «Юты Джаз», сыграв в регулярном чемпионате 73 матча и набирая в них по 21,9 очка, собирая по 5,4 подбора и совершая по 3,5 передачи. В плей-офф игрок провёл 11 встреч, собирая коллекцию из 24,1 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи в среднем.