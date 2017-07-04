«Голден Стэйт» ведёт переговоры с Касспи

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» ведёт переговоры с форвардом Омри Касспи, сообщает The Score. Минувший сезон израильтянин начинал в «Сакраменто Кингз».

Посреди чемпионата он отбыл в «Нью-Орлеан Пеликанс» — как часть сделки по обмену Демаркуса Казинса. Однако в команде из Луизианы карьера Касспи не заладилась: получив перелом пальца он был сразу из неё отчислен.

Регулярный чемпионат он завершал в «Миннесоте Тимбервулвз», где успел провести 13 матчей. Всего в сезоне-2016/17 на его счету 40 встреч.

За 8 лет в НБА 29-летний Касспи отыграл 499 поединков, набирая в них в среднем по 8,2 очка, совершая 4,1 подбора и 1,2 передачи.