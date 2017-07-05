Коркмаз подписал контракт с «Филадельфией»

19-летний защитник Фуркан Коркмаз стал очередным новобранцем «Филадельфии» в летнее межсезонье. 26-й номер драфта-2016 подписал соглашение с командой из Пенсильвании, об этом на своей странице в «твиттере» сообщил агент игрока Мишко Разнатович.

Минувший сезон турок провёл в составе «Банвитспора», добравшись с командой до «Финала четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов. По итогам турнира он был признан его лучшим молодым игроком. В Лиге чемпионов он провёл 10 матчей, набирая в них в среднем по 10, 4 очка, делая 4,1 подбора и 2,1 передачи.