Источник: Галлинари переходит в «Клипперс», Миллсэп — в «Денвер»

«Лос-Анджелес Клипперс», «Атланта Хоукс» и «Денвер Наггетс» договорились о трёхстороннем обмене по схеме «сайн-энд-трэйд», сообщает Atlanta Journal Constitution.

В рамках сделки «Клипперс» получат форварда «Денвера» Данило Галлинари, «Наггетс» достанется форвард Пол Миллсэп и пик второго раунда драфта-2019 от «Атланты», а сами «Хоукс» заполучат двух игроков «Клипперс» — защитника Джамала Кроуфорда и центрового Даймонда Стоуна, а также пик первого раунда драфта-2018.

По информации известного инсайдера Эдриана Войнаровски, «Клипперс» заключат с 28-летним Галлинари трёхлетний контракт на $ 65 млн. Ожидается также, что «Атланта» выкупит соглашение Кроуфорда.