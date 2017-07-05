Паттерсон договорился с «Оклахома-Сити» о трёхлетнем контракте на $ 16,4 млн

Форвард Патрик Паттерсон, вышедший на рынок свободных агентов, договорился с «Оклахома-Сити» о трёхлетнем контракте на 16,4 млн долларов. Об этом сообщает ESPN.

Третий год будет опциональным для игрока. Отмечается, что Паттерсон призван заменить в стартовом составе Таджа Гибсона, ушедшего в «Миннесоту» в качестве свободного агента. Кроме того, его приход исключает появление в команде Руди Гэя, встречу с которым представители «Тандер» проводили в минувшие выходные.



В минувшем сезоне 28-летний Паттерсон провёл 65 матчей за «Торонто», его средние показатели составили 6,8 очка и 4,5 подбора.