New York Post: «Никс» «сольют» сезон ради первого пика на драфте-2018

«Нью-Йорк» намерен «слить» сезон ради шанса получить первый пик на драфте-2018. Об этом сообщает New York Post.

На ярмарке молодых талантов «Никс» будут нацелены на форварда Майкла Портера-младшего. «Он настоящая звезда. На драфте-2017 было много талантливых парней, но звёзд не было», — сказал руководитель одного из клубов лиги.

Отмечается, что команда не будет открыто заявлять о намерении «сливать» сезон. Главный тренер Джефф Хорнасек сделает ставку на молодых игроков, подписанием которых «Нью-Йорк» займётся в нынешнее межсезонье, с тем чтобы они набирались опыта. Единственное исключение — позиция разыгрывающего, где «Никс» хотят видеть ветерана, способного помочь новичку Франку Нтиликине.