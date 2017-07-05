Уэйд и Джеймс поприветствовали вывод номера Боша из обращения

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд и форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поздравили Криса Боша с решением «Майами» вывести его игровой номер из обращения. Накануне Бош был отчислен из «Хит», а его номер 1 увековечен в истории клуба.

Уэйд и Джеймс выразили своё одобрение и поздравления Бошу в «Твиттере». Все трое вместе выступали за «Майами» с 2010 по 2014 год, когда формировали так называемое «Большое трио». За это время «Хит» дважды становились чемпионами НБА.

За прошлый сезон Бош не провёл ни одного матча из-за проблем со здоровьем.