«Локомотив-Кубань» усилился защитником Крисом Бэббом

Краснодарский «Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским защитником Крисом Бэббом. Стороны заключили двухлетний контракт, сообщает официальный сайт «Локомотива».

В прошлом сезоне Бэбб выступал за немецкий «Ульм», набирая в среднем по 11,7 очка в матчах Еврокубка. В частности, Бэбб набрал 30 очков в игре с «Локомотивом» в ноябре прошлого года.

«Играя в «Ульме», Бэбб приковывал к себе внимание «больших» клубов, и его подписание — это шаг вперёд в его собственной карьере и отличное усиление для нашей команды. Рассчитываем на его дальнейший прогресс в системе Саши Обрадовича», — прокомментировал подписание Бэбба генеральный менеджер «Локо» Алексей Саврасенко.