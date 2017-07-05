Васин: ощущение боли и потери после Евробаскета не покидает

Бывший главный тренер женской сборной России Александр Васин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о своих эмоциях спустя две недели после окончания чемпионата Европы.



Напомним, сборная России заняла второе место в группе и не смогла пройти Грецию в 1/8 финала. Этот результат не позволил сборной России отобраться на чемпионат мира.



«Вот сейчас уже прошло две недели после матча с Грецией, а ощущения боли и потери не покидают. Было множество бессонных ночей. Не покидает мысли о незавершенности. Меня не покидала мысль, что вот-вот — и мы заиграем. Мы остановились на этой грани. Болезненный рубеж для меня и игроков», — сказал Васин.



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