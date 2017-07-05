Бэбб: у «Локомотива» нет причин не бороться за чемпионство

Новобранец краснодарского «Локомотива-Кубань» Крис Бэбб уверен, что его клуб способен побороться за чемпионский титул Единой лиги ВТБ в наступающем сезоне-2017/18.

«Я очень жду того, чтобы сделать следующий шаг в моей карьере! Не описать словами, как я счастлив играть за тренера Обрадовича и «Локомотив». С игроками высокого уровня, которые собраны у нас в команде, и грамотным тренером нет причин не бороться за чемпионство», — приводит слова американского защитника официальный сайт краснодарского клуба.