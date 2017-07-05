«Зенит» подписал контракт с Кайлом Куричем

Санкт-петербургский «Зенит» пополнил состав американским защитником Кайлом Куричем. Контракт рассчитан на два года, сообщает официальный сайт «Зенита».

Последние три сезона 27-летний защитник провёл в составе испанского клуба «Гран Канария», с которым выступал в Еврокубке. В прошедшем сезоне этого турнира американец набирал по 15,1 очка и 3,0 подбора в среднем за игру.

До перехода в «Гран Канарию» Курич выступал за «Эстудиантес», также из Испании. Начал карьеру он в команде колледжа «Луисвилль» в США.