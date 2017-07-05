«Бостон» хочет выменять у «Мемфиса» Марка Газоля

Руководство «Бостон Селтикс» нацелилось на центрового «Мемфис Гриззлиз» Марка Газоля. «Селтикс» могут получить 32-летнего испанца в обмен на группу игроков и драфт-пики, которые помогут «Гриззлиз» при перестройке команды, сообщает Крис Мэнникс из The Vertical.

Газоль рассматривается «Бостоном» как напарник Элу Хорфорду в передней линии. «Мемфис» же в ближайшее время ждёт как минимум частичная перестройка после ухода мощного форварда Зака Рэндольфа.

В прошедшем сезоне Газоль набирал в среднем по 19,5 очка, 6,3 подбора и 4,6 передачи за матч.