Теодосич обсуждает с «Клипперс» трёхлетний контракт на $ 24 млн

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич договаривается с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс» о трёхлетнем контракте на сумму $ 24 млн. Исход переговоров будет зависеть от сегодняшней встречи «Клипперс» с другим разыгрывающим — Дерриком Роузом, сообщает Eurohoops.

Ранее сообщалось, что Теодосич уже достиг договорённости с «Чикаго Буллз», однако о контракте до сих пор не было объявлено. Также интерес к 30-летнему сербу проявляли в «Миннесоте Тимбервулвз».

В прошлом сезоне Евролиги Теодосич набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч.