«Клипперс» и «Мемфис» обсуждают обмен Тони Аллена

«Лос-Анджелес Клипперс» и «Мемфис Гриззлиз» обсуждают обмен свингмена Тони Аллена по схеме «сайн-энд-трейд». «Клипперс» готовы предложить взамен Уэсли Джонсона и несколько драфт-пиков, сообщает обозреватель Дэвид Олдридж.

«Клипперс» уже истратили потолок зарплат из-за нового контракта Блэйка Гриффина и подписания Данило Галлинари.

35-летний Аллен выступает за «Мемфис» с 2010 года. В прошедшем сезоне он набирал в среднем по 9,1 очка, 5,5 подбора и 1,6 перехвата за игру. По итогам сезона он вошёл во вторую символическую сборную по игре в обороне.