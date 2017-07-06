«Оклахома-Сити» продлит контракт с Роберсоном на три года за $ 30 млн

«Оклахома-Сити Тандер» продлит контракт с атакующим защитником Андре Роберсоном на три года за $ 30 млн, сообщает ESPN. Изначально «Оклахома-Сити» предлагал игроку, имевшему статус ограниченно свободного агента, четырёхлетний контракт, но он предпочёл более краткосрочное соглашение.

25-летний Роберсон провёл в «Тандер» все четыре года карьеры в НБА. В минувшем сезоне он набирал по 6,6 очка и совершал по 5,1 подбора за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,6 очка и 6,2 подбора за 37 минут в плей-офф.