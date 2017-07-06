«Индиана» расторгла контракт с Эллисом

«Индиана Пэйсерс» расторг контракт с атакующим защитником Монтой Эллисом, сообщает Yahoo Sports. При этом договор действовал ещё в течение двух сезонов, за которые игрок должен был получить $ 22,9 млн. Этот шаг продиктован стремлением организации перестроить состав вокруг молодых игроков после обмена Пола Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер».

В минувшем сезоне 31-летний Эллис набирал по 8,5 очка и отдавал по 3,2 передачи за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 5,5 очка и 1,3 передачи за 19 минут в плей-офф.