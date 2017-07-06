Фульц набрал 23 очка во втором матче «Филадельфии» в Летней лиге НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый выступлению первого номера драфта 2017 года разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Маркелла Фульца в матче Летней лиги НБА с «Ютой Джаз». В нём Фульц, выйдя в стартовом составе, за 26 минут на площадке набрал 23 очка, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Встреча завершилась поражением «Филадельфии» со счётом 94:100.

Видео доступно на канале лиге на сервисе Youtube.

В своём дебютном поединке за «Сиксерс» против «Бостон Селтикс» защитник отметился 17 очками.