Тэйтум: мой любимый игрок – Брайант. Был им до того, как я попал в «Бостон»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум, выбранный на драфте 2017 года под третьим номером, рассказал о своих кумирах в НБА, вовремя вспомнив о лояльности своей организации.



«Есть ли в моей игре что-то от Коби Брайанта? Да, конечно, ведь он мой любимый игрок. Вернее, был им до того, как я попал в «Бостон», – передаёт слова Тэйтума ESPN.



В двух состоявшихся матчах Летней лиги НБА 19-летний форвард набирал по 22 очка и совершал по 8,5 подбора, проводя на площадке по 32 минуты в среднем за игру.