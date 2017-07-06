«Кливленд» предлагал Биллапсу зарплату $ 2 млн на должности президента

«Кливленд Кавальерс» предлагал бывшему игроку НБА Чонси Биллапсу зарплату $ 2 млн в год на должности президента организации по баскетбольными операциям, сообщает ESPN. Более того, изначально «Кливленд» был готов дать только $ 1,5 млн. При этом обычно в лиге переговоры об окладе на подобном посту начинаются со стартовой цены $ 4 млн. Финансовый фактор не был решающей причиной отказа Биллапса от притязаний на работу в «Кавальерс», но сыграл определённую роль.

Предыдущий генеральный менеджер «Кливленда» Дэвид Гриффин получал менее $ 2 млн в год.