Роскошные данки Тэйтума и Экзама – в топ-5 дня в Летней лиге НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей очередного игрового дня Летней лиги НБА. Среди них оказались роскошные данки третьего номера драфта 2017 года лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тэйтума, австралийского разыгрывающего «Юты Джаз» Данте Экзама, китайского форварда «Даллас Маверикс» Дина Янюаня и мощного форварда «Шарлотт Хорнетс» Энтони Гилла, а также эффектный блок-шот лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Хьюстиса.
Видео доступно на канале лиге на сервисе Youtube.