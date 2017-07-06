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УНИКС заключил двухлетний контракт с Трушкиным

6 июля 2017, четверг. 12:13. Баскетбол

УНИКС заключил с мощным форвардом Владиславом Трушкиным двухлетний контракт по схеме «1+1», сообщает официальный сайт клуба.

24-летний Трушкин, который является уроженцем Казани, ранее выступал за «Динамо» Москва, «Спартак-Приморье» и «Енисей», а также различные молодёжные сборные России. В минувшем сезоне в составе красноярцев он набирал по 9,1 очка и совершал по 4,9 подбора за 22 минуты в среднем за игру в Кубке Европы ФИБА и записывал в актив по 8,3 очка и 3,8 подбора за 19 минут в Единой лиге ВТБ.

Источник: Официальный сайт БК УНИКС Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
6 июля 2017, четверг
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