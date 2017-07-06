В случае вылета в квалификации ЛЧ «Автодор» и «НН» попадут в Кубок ФИБА-Европа

Совет ФИБА-Европа принял решение внести изменения в формат Кубка ФИБА-Европа в связи с увеличением количества желающих принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает 24 Secunde.



В соответствии с изменениями, внесёнными в структуру отбора, компанию восьми участникам регулярного чемпионата Кубка ФИБА-Европа составят 24 команды, проигравшие в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде квалификации Россия будет представлена саратовским «Автодором», а во втором раунде — «Нижним Новгородом».