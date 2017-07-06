«Детройт» не сможет повторить максимальное предложение Колдуэлл-Поупу

«Детройт Пистонс» не смогут повторить максимальное предложение атакующему защитнику Кентавиусу Колдуэлл-Поупу, если он его получит. 1 июля Колдуэлл-Поуп стал ограниченно свободным агентом, и «Пистонс» имеют право сохранить его в составе, повторив любое предложение другого клуба.

Однако после подписания контракта с Лэнгстоном Гэллоуэем «Детройт» уже не сможет предложить Колдуэлл-Поупу максимальную зарплату в $ 24,8 млн за сезон, сообщает Detroit News. В то же время, по данным издания, такое предложение защитнику могут сделать только «Бруклин Нетс».