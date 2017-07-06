Ice Cube намерен продвигать матчи BIG3 за счёт боя Мейвезер — Макгрегор

Хип-хоп исполнитель и актёр Ice Cube хочет продвигать свою лигу по баскетболу 3х3 BIG3 совместно с поединком боксёра Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона UFC Конора Макгрегора. Заключительный тур BIG3 пройдёт в Лас-Вегасе 26 августа — там же и тогда же сразятся Мейвезер и Макгрегор.

«Мы готовы поработать с ними любым образом, на который они согласятся, чтобы сделать этот день выдающимся. Совместное продвижение имеет смысл. Почему бы и нет?» — цитирует Ice Cube MMA Junkie.

Управляющая BIG3 Эми Траск подтвердила, что промоутеры боя также настроены на сотрудничество.