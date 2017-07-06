Притчард: тяжело расставаться с Джорджем, он был очень важен для «Индианы»

Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Кевин Притчард прокомментировал переход форварда Пола Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер».



«Тяжело расставаться с Джорджем — как в профессиональном, так и в личном плане. Все знают, насколько он был важен для клуба. Пол показывал себя потрясающим человеком и игроком на протяжении этих семи лет, проведённых с нами. Благодарим Джорджа и его семью за вклад в развитие команды. Желаем ему всех благ», — приводит слова Притчарда пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Джордж провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 23,7 очка и 6,6 подбора.