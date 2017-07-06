Агент Серхио Родригеса провёл встречу с ЦСКА

Агент испанского защитника «Филадельфии Сиксерс» Серхио Родригеса провёл встречу с руководством ЦСКА, обсудив возможный переход игрока в стан московского клуба, сообщает Eurohoops. Официального предложения Родригесу всё ещё не поступало, но испанец согласится вернуться в Европу только в клуб такого уровня, как ЦСКА.

По сведениям источников, руководство «армейцев» готово предложить баскетболисту трёхлетний контракт на сумму 10,7 млн евро.

В минувшем регулярном чемпионате испанец провёл за «Филадельфию» 68 встреч, набирая в них в среднем по 7,8 очка, раздавая по 5,1 передачи и совершая по 2,3 подбора.