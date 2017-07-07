Опубликовано расписание матчей регулярного чемпионата Еврокубка

Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2017/18. Данная стадия турнира стартует 11 октября и завершится 27 декабря. Лучшие четыре команды из каждой группы выйдут в следующий раунд.



В первом туре казанский УНИКС сыграет на выезде с испанской «Андоррой», краснодарский «Локомотив-Кубань» отправится в гости к французскому «Лиможу», а «Зениту» предстоит сыграть на площадке другого испанского клуба — «Гран Канариа».



Полную версию расписания можно посмотреть на «Чемпионате».

«Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС узнали соперников по Еврокубку