Галлинари официально стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс»

28-летний итальянский баскетболист Данило Галлинари на правах свободного агента перешёл в «Лос-Анджелес-Клипперс», сообщает официальный сайт НБА. Переход Галлинари стал результатом трёхстороннеого обмена, в котором помимо прежней команды итальянца «Денвер Наггетс» и «Клипперс» принял участие также «Атланта Хоукс».



«Атланта» получила от «Клипперс» Джамала Кроуфорда, Даймонда Стоуна и первый пик драфта (защищённый в топ-3). «Наггетс» получили от «Хоукс» право выбора во втором раунде драфта-2019.

Посмотреть фото можно также в официальном «Твиттере» «Лос-Анджелес Клипперс».