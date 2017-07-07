Новицки подписал новый контракт с «Далласом»

39-летний форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки подписал новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт НБА.

Немецкий баскетболист провёл в составе клуба из Техаса всю свою карьеру в НБА. Минувший сезон стал для него 19-м в составе «Далласа». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 1394 матча, набирая в них в среднем по 21,7 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи.

Всего на счету Новицки за карьеру в НБА набрал 30 260 очков. Он является единственным европейцем и шестым игроком за всю историю, которому покорилась отметка в 30 000 очков.