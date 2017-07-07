Швед может вернуться в НБА

Инсайдер Дэвид Пик на официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил, что защитник Алексей Швед может расторгнуть контракт с «Химками» и вернуться в НБА.



Действующее соглашение Шведа рассчитано до 2018 года. В контракте прописана опция, позволяющая ему до 25 июля досрочно прекратить сотрудничество с подмосковным клубом и уехать в НБА.



Напомним, что ранее Алексей провёл в сильнейшей баскетбольной лиге мира три сезона (2012-15), выступая за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

Швед определится с будущим до 25 июля