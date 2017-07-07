«Нью-Йорк» предложил Хардуэю-младшему 4-летний контракт на $ 71 млн

«Нью-Йорк Никс» предложил защитнику Тиму Хардуэю-младшему 4-летний контракт на $ 71 млн, информирует ESPN.



Напомним, что Хардуэй-младший является ограниченно свободным агентом. «Атланта Хоукс» имеет право повторить предложение «Никс», чтобы сохранить защитника.



Ранее «Атланта» сделала Тиму квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 3,3 млн.



В минувшем регулярном чемпионате 25-летний игрок проводил на паркете по 27,3 минуты, собирая коллекцию из 14,5 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

«Атланта» сделала квалификационное предложение Хардуэю