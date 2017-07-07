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Теодосич: оставляю в Москве частицу своего сердца

7 июля 2017, пятница. 12:28. Баскетбол

Защитник Милош Теодосич прокомментировал свой уход из ЦСКА.

«Это были потрясающие, фантастические шесть лет в Москве. Оставляю здесь частицу своего сердца. Мне повезло обрести здесь много друзей, я чувствовал большую любовь и поддержку болельщиков. ЦСКА позволил мне вырасти как игроку, продемонстрировать свои способности, выиграть титулы, воплотить мечты. Хочу поблагодарить всех моих замечательных товарищей по команде, тренеров, работников клуба, буду рад снова со всеми повидаться. Впереди меня ждёт большой вызов, и следующий шаг я делаю с добрыми чувствами и большими ожиданиями», – приводит слова Теодосича официальный сайт ЦСКА.

Теодосич подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
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