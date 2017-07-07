Ватутин: нам повезло шесть лет наслаждаться мастерством Теодосича в ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин пожелал удачи защитнику Милошу Теодсичу, который продолжит карьеру в НБА.



«Из ЦСКА уходит игрок-эпоха. Милош получил титул MVP Евролиги до прихода в нашу команду, но, считаю, лучшим баскетболистом Европы он стал именно у нас. Нам повезло шесть лет наслаждаться его мастерством. Это настоящий гений игры, человек, чьи ходы на площадке всегда были непредсказуемы – для болельщиков, соперников, а иногда даже для партнёров и тренеров нашей команды. При этом им всегда двигало стремление победить, на площадке он делал всё от него зависящее, чтобы принести победу команде, и оставался настоящим лидером – смелым, готовым взять на себя инициативу и ответственность.



Решения могли быть верными и неверными, но он их принимал. Мало кому в ходе карьеры удаётся создать сразу две партии – фанатов и ненавистников. Милош успешно справился с этой задачей и, самое главное, никого не оставлял равнодушным. Он вызывал невероятные эмоции, создав большую армию поклонников: уверен, многие ходили на наши матчи, чтобы увидеть волшебство в исполнении Теодосича. Его талант заставлял восхищаться нашей любимой игрой, настоящим баскетбольным творчеством, невероятным видением площадки – и зрители восхищённо ахали, хватались за голову, удивлённо протирали глаза.



Мне будет его нехватать как игрока и как близкого человека. Провожать всегда непросто, но сегодня для меня особенно грустный день. Шесть лет назад в ЦСКА приехал талантливый молодой человек, а уезжает состоявшийся мужчина, выигравший всё на всех уровнях. Желаю Милошу удачи и здоровья, востребованности, счастья в семейной жизни и детей», – приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

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