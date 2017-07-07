Войнаровски: «Нью-Йорк» всё ещё надеется обменять Кармело Энтони

Руководство «Нью-Йорк Никс» планирует обменять лидера команды Кармело Энтони в это межсезонье, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



«Члены организации по-прежнему надеются, что смогут осуществить обмен, который устраивал бы все стороны», – цитирует Войнаровски ESPN.



Напомним, что Энтони имеет право заблокировать любой обмен со своим участием. Ранее стало известно, что форвард согласится перейти в «Хьюстон Рокетс» или «Кливленд Кавальерс».



В минувшей «регулярке» Кармело принял участие в 74 матчах. Он проводил на паркете по 34,3 минуты, собирая коллекцию из 22,4 очка, 5,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за игру.

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