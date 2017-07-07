Мори: готов выставить «Хьюстон» против любой команды НБА

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори уверен в силе своей команды, которая этим летом пополнилась разыгрывающим Крисом Полом.



«Я готов выставить «Хьюстон» против любой команды в этой лиге. Нам действительно очень нравятся наши восемь игроков, которые сейчас есть в нашем распоряжении», – приводит слова Мори The Score.



В минувшем сезоне «Хьюстон» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф техасская команда дошла до второго раунда, где потерпела поражение от «Сан-Антонио Спёрс» (2-4).

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