Адетокумбо заявил о преданности «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» заявил, что предан своему нынешнему клубу.



«В моём ДНК заложена преданность», – написал форвард.



Стоит отметить, что Адетокунбо процитировал строчку из популярного трека DNA, автором которого является американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар.

Яннис выступает за «Бакс» с 2013 года. В июне форвард был признан самым прогрессирующим игроком НБА сезона-2016/17.



Напомним, ранее Адетокунбо сказал, что хотел бы выиграть чемпионский титул в составе «Милуоки».