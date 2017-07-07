«Барселона» готова предложить Шейну Ларкину двухлетний контракт на € 5 млн

«Барселона» желает заполучить разыгрывающего Шейна Ларкина и готова предложить ему двухлетний контракт на сумму € 5 млн, сообщает испанское издание AS.



На данный момент американский разыгрывающий пребывает в статусе ограниченно свободного агента, и если он согласится принять предложение «Барселоны», то у «Басконии», за которую он выступал в минувшем сезоне, будет пять дней, чтобы повторить предложение каталонского клуба.



В сезоне-2016/17 показатели Ларкина в Евролиге в среднем за матч составляли 13,1 очка, 2,7 подбора и 5,7 передачи.